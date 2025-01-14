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LADA Granta и Niva Legend подорожали на 35 – 78 тысяч рублей

Подорожание автомобилей LADA Granta и Niva Legend: АВТОВАЗ повысил цены на 35-78 тысяч рублей. Обновление коснулось всех моделей. Информация о изменении стоимости других моделей остается неизменной.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.01.2025, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

14 января 2025 года компания АВТОВАЗ объявила о повышении цен на автомобили LADA Granta и Niva Legend. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», цены на все модели обеих линеек увеличились на сумму от 35 до 78 тысяч рублей (на 2,2 – 8%).

По информации экспертов, седаны, лифтбеки и кросс-универсалы LADA Granta подорожали на 35 – 50 тысяч рублей (на 2,6 – 7,1%). Стоит отметить, что цена на седан в стандартной комплектации Standard выросла на 50 тысяч, что привело к тому, что минимальная стоимость этой модели теперь составляет 749 900 рублей. Также коммерческие и спортивные версии Granta подорожали на 40 – 45 тысяч (на 2,2 – 3,1%).

В семействе внедорожников LADA Niva Legend наибольшее увеличение цены затронуло классическую версию – от 47 до 78 тысяч рублей (на 4 – 8%). Теперь цена на 3-дверную «Ниву» начинается с отметки в 1 021 000 рублей, впервые превысив миллионный рубеж. Другие модификации LADA Niva Legend (коммерческие и Bronto) подорожали на 45 тысяч (на 2,3 – 3,2%).

Пока что цены на автомобили LADA Vesta, Niva Travel, Largus и новинку Aura остаются неизменными, отмечают в компании.

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