В Кыргызстане вскоре начнётся сборка автомобилей «АВТОВАЗ»

В конце марта издание «Вечерний Бишкек» сообщило о запуске проекта по сборке автомобилей в Киргизии при участии российского автогиганта АВТОВАЗ. По данным источника, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приступила к активной фазе финансирования совместных промышленных инициатив на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На сегодняшний день официальное одобрение получили уже пять масштабных проектов, реализуемых в рамках ЕАЭС. Еще семь заявок из различных отраслей находятся на завершающей стадии согласования. Одним из наиболее заметных примеров сотрудничества стала договоренность о локализации производства автомобилей в Кыргызстане с участием АВТОВАЗа.

О перспективах работы на киргизском рынке ранее говорил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. В октябре 2025 года, выступая на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам международной кооперации и экспорта, он сообщил о планах организации производства автомобилей под брендом Muras. В реализации проекта также задействован инвестиционный фонд Central Asia Capital, а запуск намечен на 2026 год. Соколов также упоминал, что до 2028 года компания рассматривает возможность открытия автосборочных предприятий еще на двух площадках в странах бывшего СНГ, помимо Киргизии.

Среди потенциальных стран для расширения производства эксперты называют Узбекистан и Казахстан. Весной 2025 года стало известно, что в Узбекистане планируется начать сборку автомобилей, изначально — модели LADA Largus, под новым локальным брендом. В Казахстане, по сообщениям января 2026 года, разрабатываются планы по возобновлению выпуска автомобилей LADA, приостановленного в декабре 2022 года. При этом, производство собираются наладить не на прежнем предприятии Allur в Костанае, а на площадке Eurasia Tech в Сарани Карагандинской области.

Хотя официальный запуск производства в Казахстане пока не был анонсирован, в местном реестре одобрений типа транспортных средств (ОТТС) уже появились документы на две модификации Largus — пассажирскую и грузовую. В качестве изготовителя значится компания Eurasia Tech. Сертификаты были оформлены в конце декабря 2025 года и опубликованы 23 января, о чем рассказал портал kolesa.kz.

Также стоит напомнить, что еще в 2024 году в Азербайджане осуществлялась сборка модели Lada Granta. Однако на данный момент подробная информация о текущем статусе этого проекта и объемах выпуска в открытых источниках отсутствует.