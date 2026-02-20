«Автотор» делает ставку на собственное производство и прекращает дистрибуцию китайских брендов

Калининградский холдинг «Автотор» объявил о решении сосредоточить усилия исключительно на автопроизводстве, отказавшись от самостоятельной дистрибуции и реализации автомобилей. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов в интервью изданию «Ведомости».

Как отметил Валерий Горбунов, ранее компания была вынуждена заниматься продажами автомобилей самостоятельно, что стало необходимой мерой при выходе на российский рынок новых брендов.

«Так мы начинали в свое время и с Kia. Но это не наш бизнес», – уточнил Валерий Горбунов.

Руководитель холдинга подчеркнул, что основная специализация «Автотора» — именно производство автомобилей, и этот вид деятельности компания считает своим главным преимуществом, подтверждённым многолетним опытом.

Валерий Горбунов добавил, что показатели работы «Автотора» в 2025 году отражают текущую ситуацию на рынке России. За три десятилетия предприятие вложило значительные средства в развитие производственной базы, рассчитанной на выпуск 300–350 тысяч автомобилей ежегодно. Однако, по словам главы компании, сейчас мощности загружены лишь на 10% от потенциала.

Напомним, что в январе «Автотор» запустил семь новых заводов в рамках промышленного кластера, ориентированного на выпуск автокомпонентов и электромобилей. Проект реализуется по условиям ранее заключённого специнвестконтракта (СПИК). Среди новых предприятий — «Завод компактных электромобилей», где уже стартовало производство моделей собственных марок «АмберАвто» и Eonyx.

Автор: Иван Бахарев