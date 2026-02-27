АвтоВАЗ озвучил оптимистичный прогноз продаж новых автомобилей в России к 2026 году

Компания «АвтоВАЗ» рассчитывает на стабилизацию ситуации на российском автомобильном рынке во втором полугодии 2026 года. По мнению руководства автогиганта, по итогам года рынок новых легковых автомобилей сможет повторить показатели 2025 года. Соответствующим прогнозом на форуме ForAuto2026 поделился Дмитрий Костромин, занимающий должность вице-президента по продажам и маркетингу.

«Первое полугодие будет тяжелым, как мы и прогнозировали. Второе полугодие, опять же — здесь есть нюансы. Я все-таки верю, что второе полугодие будет лучше, чем первое. Дай бог, рынок восстановится и будет по итогу даже чуть лучше, чем в прошлом году», — отметил Дмитрий Костромин.

Согласно данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 2025 году объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 1,317 млн единиц. Это на 15% меньше, чем в 2024 году. Аналитики агентства «Автостат» оценивают годовой объем продаж на уровне 1,3 млн автомобилей.

«Хотя изначально я прогнозировал, что он будет даже полтора [млн]. Но сейчас, после первого месяца, все-таки соглашусь с коллегами, с которыми мы сейчас дискутировали, что рынок пока выходит на цифры, как в прошлом году», — добавил Костромин.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что в феврале спрос на новые автомобили LADA оказался ниже ожидаемого. В связи с этим концерн был вынужден снизить месячный план продаж не менее чем на 15%. Несмотря на корректировку, реализовать новые LADA в соответствии с первоначальными планами пока не удается, подчеркнул глава компании.

В рамках прогноза на ближайший месяц топ-менеджер выразил надежду, что по итогам дилеры LADA смогут реализовать свыше 20 тысяч автомобилей. При этом он отметил, что в начале 2026 года рынок продолжает демонстрировать негативную динамику, а изменить ситуацию способны лишь «кардинальные изменения». О каких именно мерах идет речь, Максим Соколов не уточнил.

Автор: Иван Бахарев