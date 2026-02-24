Култхард: «В памяти остаются не обгоны, а события»

В недавнем выпуске подкаста Up To Speed бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард поделился своими взглядами на современные ценности автоспорта. По мнению шотландца, стремление к большому количеству обгонов, которого добивается Liberty Media, не является необходимым условием для поддержания интереса к гонкам.

Дэвид Култхард отметил: «Если самая быстрая машина занимает первую позицию в квалификации, нет смысла ожидать, что соперники смогут её опередить в ходе гонки. На протяжении всей истории Формулы 1 быстрые болиды всегда оказывались впереди, а медленные — позади. После старта гонки маловероятно, что аутсайдеры смогут прорваться к победе».

Култхард напомнил, что суть данного вида спорта заключается в скорости: «Ведь главная цель — быть самым быстрым. Когда я сам участвовал в гонках, всегда стремился завоевать поул-позицию. Особенно в Монако, где лидировать в первом повороте означало практически 90% успеха».

Проводя параллели с футболом, он добавил: «Если ваша команда выигрывает со счётом 1:0, вы уходите со стадиона, говоря: ‘Это был хороший матч’. Таким образом, дело вовсе не в частоте событий на поле».

В завершение Култхард вспомнил наиболее яркие эпизоды из истории Формулы 1: «Мне запомнился момент, когда Мэнселл обогнал Бергера по внешнему радиусу в Мексике в 1988 году. Возможно, я ошибаюсь с датой, но это был невероятный обгон. Также ярким остаётся круг Сенны в квалификации в Монако, когда он проехал на секунду быстрее Алена Проста. Именно такие моменты врезаются в память, а не количество обгонов».