Култхард уверен, что у Red Bull ещё есть шансы на восстановление.

Во второй половине года от былого доминирования команды Red Bull Racing в мире Формулы 1 не осталось и следа. Уже шесть этапов подряд пилот Макс Ферстаппен не становился на высшую ступень подиума, несмотря на то, что в начале сезона его победы казались само собой разумеющимися.

«Команда однозначно уже не та, что раньше, – признал Дэвид Култхард, бывший гонщик и ныне комментатор британского телеканала Channel 4. – Результаты на трассе не оставляют места сомнениям – у Red Bull Racing возникли серьезные трудности. Скорость машины RB20 уже не является образцовой. Но в команде понимают, что происходит, они не могут этого отрицать.

Это требует изменений в работе инженеров, поскольку в прошлом году специалисты команды создали отличный болид, который одержал победу на семи гонках текущего сезона. Однако оказалось, что новые технические решения не работают, и необходимо принимать какие-то меры».

На квалификации в Монце Макс Ферстаппен показал только седьмое время, а на Гран При Италии финишировал шестым. Тем не менее, Култхард, отметив сложности, с которыми столкнулась команда Red Bull Racing, считает, что у неё есть все шансы переломить сложившуюся ситуацию.

«Из результатов явно видно, насколько он боролся. Он не смог показать хорошие результаты в заключительных кругах квалификации, что для Макса довольно нехарактерно, – добавил шотландец. – Он мог допустить ошибку на одном из кругов, но на обоих? Проехать круг с временем, идентичным тем, что показал Серхио Перес? Мы знаем, что Макс – очень агрессивный гонщик, стремящийся к победе…

Тем не менее, команда Red Bull способна контролировать ситуацию, и имеет все возможности найти решение и раскрыть потенциал своего болида».