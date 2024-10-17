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Изменение менталитета: McLaren поднялся на новый уровень.

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард высказал мнение, что команда McLaren нацелена на завершающую часть сезона с большей уверенностью, чем ранее. По мнению Дэвида Култхарда, McLaren изменил свой подход к соревнованиям.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.10.2024, 16:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард высказал мнение, что команда McLaren нацелена на завершающую часть сезона с большей уверенностью, чем ранее.

По мнению Дэвида Култхарда, McLaren изменил свой подход к соревнованиям. Если ранее команда казалась не слишком опытной и только начавшей возвращаться в борьбу, то сейчас ситуация кардинально изменилась. У McLaren новый настрой, они верят в свои силы и понимают, что имеют шанс на титул. McLaren лидирует в чемпионате конструкторов и имеет возможность побороться за оба титула в этом сезоне.

Команда Red Bull Racing показала хорошие результаты в начале сезона, одерживая три победы и три вторых места в четырех гонках. Однако, после Гран При Китая Серхио Перес не поднимался на подиум, а Макс Ферстаппен не становился победителем начиная с Гран При Испании. Одно очевидно – Red Bull не собирается сдаваться и не намерена отказываться от текущего проекта, чтобы сосредоточиться на будущем сезоне. Команда будет бороться до последнего, а Макс Ферстаппен всегда идет в атаку, поэтому интересно увидеть, как завершится эта борьба.

Источник

McLaren (185)Дэвид Култхард (7)

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