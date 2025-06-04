Трудности выводят Хэмилтона из равновесия, — считает Култхард.

Льюис Хэмилтон принял решение о смене команды и переходе в Ferrari, стремясь реализовать давнюю мечту и принять новый вызов. Однако семикратный чемпион мира, вероятно, не предвидел масштаб сложностей, с которыми ему придется столкнуться в новой команде.

На данный момент прошло уже девять гонок сезона, и Хэмилтон до сих пор не стоял на подиуме в воскресенье, несмотря на победу в спринте в Шанхае. Он занимает 6-е место в личном зачете, уступая 23 очка Шарлю Леклеру, своему напарнику, который расположился на позиции выше.

После Гран При Испании, где Хэмилтон поднялся на шестую строчку протокола из-за штрафа Макса Ферстаппена, он выразил крайнее недовольство балансом своего автомобиля, назвав гонку одной из худших для себя.

Несмотря на то, что в квалификации он показал пятое время, Леклер лишь седьмой, на 10-м круге гонки команда попросила Хэмилтона пропустить своего напарника, учитывая его проблемы с темпом. И Шарль повторно поднялся на подиум, как и на прошлой неделе в Монако.

Дэвид Култхард, бывший гонщик Формулы 1 и теперь известный комментатор британского Channel 4, отмечает трудности Хэмилтона за рулем Ferrari, но считает, что ситуация далеко не безысходна.

«Независимо от того, нравится ли это Льюису или нет, но в текущей ситуации Ferrari вынуждена выпускать вперед более быструю машину, а затем действовать по обстоятельствам во время гонки,» - замечает шотландец. - «Я бы сравнил это с ситуацией, когда надеваешь ботинок на неправильную ногу (то есть, нужно сразу надевать его правильно)."

По его мнению, в начале гонки у Хэмилтона действительно не было нужного темпа, однако в середине он практически догнал Леклера по скорости, что свидетельствует о потенциале. Все трудности, с которыми сталкивается Хэмилтон в Ferrari, пока выбивают его из колеи, но есть определенные основания для оптимизма.