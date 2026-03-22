Култхард: «От вибраций больше страдает техника, чем пилоты»

Дэвид Култхард выразил мнение, что основные сложности, связанные с вибрациями в болиде Aston Martin, вероятнее всего, ведут к техническим неисправностям, а не к физическому дискомфорту пилотов. По мнению бывшего пилота Формулы 1, именно инженерам и мотористам Honda приходится бороться с последствиями вибрации, которая может повлиять на надежность машины.

Напомним, что Фернандо Алонсо был вынужден завершить участие в Гран При Китая после 32-х кругов из-за сильных вибраций. До этого момента двукратный чемпион мира по радио сообщил команде о том, что начинает терять чувствительность в конечностях. После этого Aston Martin приняла решение остановить машину.

Култхард в очередном эпизоде подкаста Up To Speed отметил, что воздействие вибрации на пилотов может быть переоценено. Он подчеркнул, что не располагает точными данными о том, что испытывает Алонсо за рулём AMR26, однако поделился личным опытом участия в гонках.

«Я вспоминал собственные ощущения, когда ездил на болидах с повреждёнными шинами или когда с колес отваливались балансировочные грузы, — рассуждает Култхард. — В таких ситуациях вибрация передавалась на руль, и это ощущалось физически, но с дистанции я не сходил, поскольку всегда был нацелен на финиш и заработок очков. Если позволяли обстоятельства, заезжал на пит-стоп для устранения проблемы».

Бывший гонщик также провёл аналогию с рабочими на стройке, которые ежедневно вынуждены выполнять тяжелую работу инструментами, создающими вибрацию. По его словам, такие специалисты продолжают трудиться, несмотря на возможные неприятные ощущения.

Култхард предположил, что команда может использовать тему дискомфорта для того, чтобы привлечь внимание к техническому сотрудничеству с Honda. Он выразил уверенность, что главная причина проблем всё же заключается в надёжности техники.

В заключение Култхард подчеркнул, что любой профессиональный гонщик готов мириться с физическими неудобствами или даже выполнять самые сложные задачи, лишь бы добиться преимущества на трассе и выиграть доли секунды.