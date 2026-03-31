Култхард: Джорджу не требуется напарник с высокой самооценкой

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард выразил мнение, что Кими Антонелли может повторить судьбу Оскара Пиастри, который ярко начал прошлый сезон, но затем утратил свое преимущество.

Култхард отметил: «Кими сейчас выглядит открытым и искренним, но запомните мои слова – это изменится по мере того, как он будет взрослеть на глазах у публики.

На первых порах все для него будет новым и захватывающим, его приглашают на престижные мероприятия и лучшие места, однако со временем постоянное внимание начнет его утомлять.

Важно зафиксировать этот момент, когда Кими радуется и улыбается. Вероятно, не в этом году, но однажды он почувствует усталость от постоянной борьбы. Все болельщики желают, чтобы его энтузиазм сохранялся как можно дольше.

Вместе с тем, встает вопрос – хватит ли у него сил выдержать напряжение на протяжении всего сезона? Дэвид Култхард напомнил, что прошлый год Оскар Пиастри столкнулся с аналогичными трудностями: несмотря на удачный старт, в Баку он допустил серию ошибок, и тогда более опытный Ландо Норрис получил преимущество. По словам Култхарда, если бы он был на месте Джорджа Расселла, то объявил бы трассу зоной боевых действий и прекратил бы оказывать помощь своему напарнику.

Джордж Расселл осознает, что именно сейчас у него открывается шанс, однако, по мнению эксперта, любое начальное преимущество команды постепенно исчезнет, как только остальные коллективы на моторах Mercedes смогут эффективно использовать энергию.

Кими Антонелли с каждым этапом становится все увереннее, но Джорджу Расселлу, как считает Култхард, не нужен уверенный в себе напарник. Ему выгоднее, чтобы партнер сомневался: «Не уверен, что смогу обойти Джорджа в квалификации». Култхард приводит собственный опыт, когда ему приходилось следить за временем круга своих напарников и оценивать свои шансы на быстрый круг.

Култхард подчеркивает, что уже сейчас Расселлу стоит начать подрывать уверенность Кими, при этом сохраняя внешнюю атмосферу гармонии и сплоченности внутри команды Mercedes. По его мнению, действовать нужно как можно раньше, ведь Антонелли только набирает ход.