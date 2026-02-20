Какие страны контролируют почти треть мировых продаж автомобилей: опубликован рейтинг лидеров авторынка на 2025 год

По итогам 2025 года Китай вновь сохранил лидирующие позиции на мировом автомобильном рынке, отмечают аналитики Focus2move. Несмотря на это, наиболее стремительный рост показала Индия, которая поднялась на третью строчку рейтинга. Помимо этого, среди основных рынков самые скромные показатели роста зафиксированы у Италии и Великобритании.

Специалисты указывают, что в исследовании были учтены данные более чем по 150 странам мира. Совокупный объем продаж автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в 2025 году составил 88,716 миллиона единиц.

Китай остался крупнейшим автомобильным рынком планеты, увеличив продажи на 2,1%. На его долю пришлось 30,4% мировых продаж.

США удержали второе место, зафиксировав прирост реализации на 1,6% и долю 18,4%. Индия расположилась на третьей позиции, обеспечив 5,1% всех глобальных продаж и увеличив объёмы на 4,4%. Четвертое место заняла Япония с долей в 4,9% и ростом 3,2%.

Германия заняла пятую строчку списка, сохранив за собой статус крупнейшего авторынка Европы: её доля составила 3,2% при увеличении продаж на 1,4%. Бразилия поднялась на шестое место с ростом на 2,7%. Великобритания спустилась на седьмую позицию, продемонстрировав снижение продаж на 4,8%. Восьмое место заняла Канада, которая поднялась на одну строчку вверх и увеличила объёмы реализации на 2,8%. Италия переместилась на девятую позицию с сокращением продаж на 2,6%, а первую десятку замкнула Южная Корея с ростом в 2,1%.

Электромобили

Согласно оценке экспертов, сегмент электромобилей в 2025 году занял около 17% в структуре общемировых продаж — темпы роста составили 12,3%. Китай выступил безоговорочным лидером этого направления, аккумулировав около 70% мирового рынка электрокаров, увеличив показатели на 9,8%.

В противоположность динамике в Китае, в Соединённых Штатах продажи электромобилей продемонстрировали снижение на 11,8%. Тем временем ряд европейских государств показал уверенный рост: в Германии продажи выросли на 40,7%, а в Норвегии — на 57,4%. В Великобритании, напротив, зафиксировано падение на 11,5%.

В группе развивающихся рынков эксперты выделяют Вьетнам, где наблюдается увеличение продаж на 201,7%, а также Таиланд с ростом на 49,7%. Аналитики отмечают, что финансирование государствами одного электромобиля в среднем уменьшается, в то время как экспансия китайских производителей и укрепление позиций локальных компаний способствуют опережающему развитию сегмента.

Ранее также сообщалось, что в январе 2026 года Россия заняла 13-ю строчку среди крупнейших автомобильных рынков планеты с показателем 80,6 тысячи проданных автомобилей.

Автор: Андрей Сундуков