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Причина прекращения продаж Nissan GT-R (R35) и тот, кто на нее повлиял

Как и все хорошие вещи, производство почитаемого GT-R, которое началось в декабре 2007 года, подходит к концу. Эпоха R35 медленно, но верно угасает.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 11:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как и все хорошие вещи, производство почитаемого GT-R, которое началось в декабре 2007 года, подходит к концу. Эпоха R35 медленно, но верно угасает. Автомобили этой модели уже сняты с производства на большинстве рынков, и последний из них, как ожидается, уйдет в историю в следующем году. Nissan вынужден убить "Годзиллу" не по своей воле, а под давлением внешних обстоятельств.


В интервью для журнала Top Gear глобальный руководитель отдела продуктов автопроизводителя Пьер Луан пояснил причину завершения жизненного цикла GT-R. "Он находится на рынке уже 17 лет, и мы хотели бы, чтобы это продолжалось еще 17 лет, но регуляторы создают нам неприятности!", - отметил Луан.


Действительно, суперкар был снят с производства в Европе в июле 2021 года из-за новых норм шумового загрязнения. Автомобиль также был убран с австралийского рынка из-за ужесточенных требований по боковым краш-тестам.


Завершение производства обычно предвещает появление нового поколения. Однако в случае с R35 ситуация несколько иная. После окончания выпуска в 2025 году у Nissan не будет преемника, который мог бы занять место на производственной линии в японском Тотиги. Представители компании намекнули на возможный перерыв в выпуске, указав на аналогичные эпизоды в истории GT-R.


Не так давно мы сообщали, что бренд игрушек Hot Wheels выпустит модель Nissan GT-R. Эта уникальная игрушка, выпущенная ограниченным тиражом, обязательно станет жемчужиной в коллекции поклонников автомобилей всех возрастов.

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