Главный разворот: Volkswagen меняет стратегию – «крах софта» или триумф над Tesla?

В последние годы мировой автогигант Volkswagen столкнулся с необходимостью перестройки своих внутренних процессов, чтобы ответить на растущую конкуренцию в сегменте электрических автомобилей. Стремясь не уступить свои позиции на фоне динамичного развития Tesla и китайских производителей, концерн объявил о масштабной реструктуризации технических подразделений, а также практически полном расформировании команды Cariad — собственной структуры по разработке программного обеспечения.

Ранее Volkswagen испытывал трудности с самостоятельной разработкой софта для электромобилей. Неудачные попытки подтолкнули компанию к пересмотру стратегии и поиску новых альянсов. В результате концерн решил опереться на партнёрства, что уже принесло ощутимые плоды. В частности, Volkswagen начал сотрудничество с такими компаниями, как китайский XPeng и американский Rivian. Благодаря этому новые версии Porsche Macan и Audi Q6 e-tron получили обновлённую программную архитектуру, внедрение которой ранее задерживалось из-за внутренних сложностей.

Несмотря на радикальные перемены, подразделение Cariad продолжает функционировать, хотя и в изменённом виде. Сейчас команда сосредоточена на поддержке существующих программных платформ и интеграции решений, разработанных Rivian, в различные автомобильные бренды концерна. Кроме того, Cariad отвечает за ключевые направления: автоматизированное вождение, мультимедийные системы и облачные сервисы. Это позволяет Volkswagen сохранить контроль над стратегически важными технологиями, даже при переходе на внешние разработки.

Внутренние изменения затронули и структуру управления. Новый глава Cariad отметил, что реорганизация повысила эффективность командной работы и ускорила достижение ключевых целей. Централизация процессов позволила добиться прогресса в короткие сроки — всего за два года, что стало неожиданностью для многих наблюдателей отрасли.

Серьёзные перемены начались в 2022 году с уходом прежнего руководителя, который покинул свой пост из-за задержек в реализации проекта Cariad и перерасхода бюджета. Новый руководитель концерна инициировал переход к закупкам технологий у сторонних производителей, полностью изменив прежний курс на самостоятельную разработку. Масштабная реструктуризация завершилась в начале текущего года и обошлась Volkswagen в 4 миллиарда евро.

После объединения с командой Rivian, в том числе с привлечением главного инженера по программному обеспечению и его коллектива из 200 специалистов, многие сотрудники Cariad покинули компанию. Инсайдеры отмечают, что прежняя команда, занимавшаяся собственной разработкой софта, практически прекратила существование.

Экспертное сообщество акцентирует внимание на том, что для подтверждения лидерства Volkswagen необходимо продемонстрировать реальные результаты. Уже в следующем году на китайском рынке появятся модели с программным обеспечением XPeng, а к 2027 году в международных продажах ожидается электромобиль на платформе Rivian с ориентировочной ценой около 20 тысяч долларов. Именно эти проекты станут ключевым испытанием для концерна в борьбе за лидерство на рынке электромобилей.

Источник. Фото — Volkswagen.