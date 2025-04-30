Как Франко Колапинто преодолевает круг на трассе Гран-При Майами

В этом году аргентинец Франко Колапинто выполняет обязанности резервного пилота команды Alpine F1. Перед Гран При Майами он провел виртуальный круг на симуляторе, который был проложен вокруг комплекса Hard Rock Stadium. Колапинто поделился своими впечатлениями от трассы.

Франко Колапинто отметил, что трасса в Майами является одной из самых новых в календаре чемпионата. Он отметил, что такой ранний приезд в Америку в этом сезоне - отличная возможность для команды Alpine F1.

Важным моментом на трассе, по мнению Франко, является корректный выезд из последнего поворота на длинную стартовую прямую. Он отметил, что правильная подготовка резины играет ключевую роль в успехе гонщика.

На скоростной секции трассы в Майами чередуются левые и правые повороты. Особое внимание стоит уделить выезду из 8-го поворота перед длинной прямой, где возможны успешные обгоны.

Франко подчеркнул, что важно сосредоточиться на торможении в 11-м повороте, который является одним из самых сложных на данной трассе. Эффективность торможения и правильный подход к повороту играют решающую роль.

Перед самым концом круга гонщика ждет интенсивное торможение перед 16-м поворотом. Франко отметил, что последний правый поворот трассы также требует от пилота высокой концентрации и навыков управления автомобилем.

Франко Колапинто успешно завершил виртуальный круг по трассе в Майами, поделившись своими впечатлениями и особыми моментами, с которыми столкнулся на симуляторе.