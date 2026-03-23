Кроуфорд проведёт первую тренировку в Японии вместо Алонсо

Aston Martin сообщила о перестановках в составе команды на предстоящем Гран При Японии. В ходе первой сессии свободных заездов третьему пилоту коллектива Джеку Кроуфорду доверят управление болидом AMR25, и он заменит за рулём Фернандо Алонсо.

Для молодого американского гонщика это станет дебютом в сезоне и третьим появлением на тренировочных сессиях Формулы 1 в его карьере. Ранее Кроуфорд уже участвовал в подобных заездах: в прошлом году он выходил на трассу за рулём Aston Martin в Мехико и Абу-Даби.

Джек Кроуфорд выразил радость по поводу нового шанса: «Я очень рад сесть за руль и представлять команду в Сузуке. Это историческая и сложная трасса, но я жду возможности применить знания, полученные на симуляторе, в реальных условиях. Огромное спасибо команде за предоставленную возможность.

Как и в предыдущих тренировках, я хочу максимально эффективно использовать время за рулём и научиться как можно большему».

Гоночный директор Aston Martin Майк Крак отметил значимость этого шага: «Здорово, что мы можем предоставить Джеку ещё одну возможность выступить в первой тренировке в рамках нашей постоянной работы по развитию талантов. Он много работает, особенно на симуляторе в Сильверстоуне, и предстоящие заезды помогут ему получить ценный опыт на реальной трассе.

Это важная для него возможность продолжать прогрессировать, а также внести свой вклад в работу команды, собрав данные и предоставив обратную связь».