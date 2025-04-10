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Обувь XCITE доступна для приобретения на платформе Яндекс Маркет

Автомобили XCITE теперь на Яндекс.Маркете: доступны к покупке в Воронеже. Сравнивайте характеристики, выбирайте и оформляйте заказ. В России уже продано 1 302 машины.
РедакцияР
Редакция
10.04.2025, 13:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новость о появлении автомобилей XCITE на популярном маркетплейсе Яндекс Маркет вызвала оживленный интерес у покупателей. Первоначально кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 доступны для приобретения онлайн в городе Воронеж. Представители бренда обещают, что список городов, где можно будет заказать автомобили, будет постепенно расширяться.

Модели XCITE представлены в специальном разделе «Автотовары» маркетплейса. Помимо этого, потенциальные покупатели могут воспользоваться удобной поисковой системой для быстрого поиска интересующей модели. Сравнивать автомобили можно по различным ключевым характеристикам, включая объем и мощность двигателя, тип коробки передач и другие параметры.

После того, как клиент оформит заказ, ему необходимо будет выбрать ближайший дилерский центр для самовывоза машины. После этого с ним свяжется специалист для уточнения всех необходимых данных, необходимых для успешного завершения сделки.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2025 года в России было реализовано 1 302 автомобиля XCITE. Дилерская сеть компании насчитывает 317 точек продаж и обслуживания, что говорит о широком охвате бренда на территории страны.

Источник

Suv (127)Кроссоверы (143)Онлайн продажи (25)Отечественные марки (40)XCITE (17)Xcite x-cross 7 (5)Xcite X-Cross 8 (4)

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