Кроссоверы «Москвич» испытали в экстремальный мороз: как они выдержали температуру −40 °C

Кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» завершили зимние дорожные испытания в России. Автомобили проверяли при температуре до −41 °C. В программу вошли холодный запуск после ночной стоянки, оценка отопления и тестирование других систем. Общий пробег составил около 5500 км у «Москвич М70» и 7500 км у «Москвич М90».
Фото «Москвич»
Основной этап испытаний продолжался около двух недель в Сургуте. В этот период температура воздуха составляла от −12 до −36 °C. Ежедневно автомобили проходили заранее подготовленные маршруты в городе и его окрестностях. Испытания проводились на дорогах разных типов, причем поездки проходили как днем, так и в темное время суток.
На несколько дней специалисты перебрались в Ноябрьск. Там температура опускалась до −41 °C, поэтому автомобили проверяли за пределами штатного температурного диапазона. Согласно техническим условиям, обе модели рассчитаны на эксплуатацию при температуре до −35 °C.
В ходе дорожных заездов оценивалась работа подвески, двигателя, трансмиссии, климатической установки, мультимедиа и электронных ассистентов ADAS. Специалисты также проверяли общее удобство эксплуатации и акустический комфорт. Для полноприводного «Москвича М90» организовали дополнительные заезды по заснеженным участкам за пределами дорог общего пользования.
Одним из главных этапов стал запуск двигателя утром после ночной стоянки на улице. Такой сценарий имитировал обычную зимнюю эксплуатацию автомобилей. Испытатели фиксировали количество попыток запуска, контролировали работу стартера и обороты двигателя, а также оценивали стабильность его работы сразу после запуска.
Силовые агрегаты проверяли как после прогрева, так и в холодном состоянии. Специалисты оценивали плавность и точность переключения передач, а у флагманского «Москвича М90» дополнительно проверяли работу полного привода. Одновременно контролировалось отсутствие ошибок, посторонних звуков и вибраций.
На автомобилях установили подключаемые измерительные комплексы. Оборудование записывало параметры работы двигателя, трансмиссии и ассистентов ADAS, а также позволяло измерять температуру в различных частях салона.
Отопление оценивали по отдельному сценарию. Автомобиль предварительно оставляли на улице минимум на 12 часов при −35 °C. После запуска почти сразу начиналась часовая поездка по городу. Температуру и интенсивность обдува устанавливали на максимальный уровень, после чего специалисты наблюдали за скоростью прогрева разных зон салона.
Обе модели оснащены полным «зимним» пакетом. «Москвич М70» и «Москвич М90» получили обогрев наружных зеркал и заднего стекла, а также электрический обогрев ветрового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателя. На первом и втором рядах сидений обогреваются не только подушки, но и спинки.
В «Москвич М90» для пассажиров третьего ряда предусмотрена отдельная климатическая установка. Управлять ее настройками могут как сами пассажиры, так и водитель. Теплый воздух поступает во все зоны салона через систему воздуховодов.
Размораживание зеркал и ветрового стекла проверяли после продолжительной стоянки автомобиля на улице при температуре ниже −15 °C. Перед началом теста поверхности покрывали водой, чтобы на них образовался плотный ледяной слой. Затем запускали двигатель, включали обогрев и устанавливали комфортную температуру в салоне с помощью климатической установки.
В результате на очистку лобового стекла и зеркал от ледяной корки требовалось примерно 10 минут. Оставшуюся влагу на ветровом стекле после этого без труда удаляли дворники.
После длительной стоянки на морозе специалисты также оценивали работу дверей, замков и ручек. Скрытые дверные ручки «Москвич М90» стали отдельным объектом проверки.
После завершения основной части программы в Сургуте оба автомобиля самостоятельно отправились в Москву. Длительный маршрут позволил дополнительно проверить их поведение на дорогах разных типов и оценить топливную экономичность. В пути специалисты также наблюдали за работой стеклоочистителей и омывателей.
На длительном пробеге дополнительно проверяли эффективность уплотнителей, которые должны препятствовать попаданию грязи и воды. Оценка проводилась в отношении стёкол, зеркал, дверных проёмов и подкапотного пространства. Испытания проходили в условиях продолжительных морозов, снегопадов и сложной дорожной обстановки, характерных для российских регионов.
Кузова «Москвич М70» и «М90» получили дополнительную защиту для эксплуатации зимой. Наружные и внутренние части дверей, крылья, капот и багажная дверь выполнены с применением оцинкованной стали. Из нее также изготовлена часть элементов пола и силовой структуры. Сварные швы дополнительно обрабатывают мастиками, а скрытые полости защищают специальными составами.
После перехода на производство по технологии полного цикла CKD для автомобилей запланированы и другие изменения. В частности, объем бачка «стеклоомывайки» планируется увеличить до 4,5 литра. Кроме того, к нему подключат специальный индикатор низкого уровня жидкости.