Кроссоверы «Москвич» испытали в экстремальный мороз: как они выдержали температуру −40 °C

Кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» завершили зимние дорожные испытания в России. Автомобили проверяли при температуре до −41 °C. В программу вошли холодный запуск после ночной стоянки, оценка отопления и тестирование других систем. Общий пробег составил около 5500 км у «Москвич М70» и 7500 км у «Москвич М90».

Фото «Москвич»

Основной этап испытаний продолжался около двух недель в Сургуте. В этот период температура воздуха составляла от −12 до −36 °C. Ежедневно автомобили проходили заранее подготовленные маршруты в городе и его окрестностях. Испытания проводились на дорогах разных типов, причем поездки проходили как днем, так и в темное время суток.

На несколько дней специалисты перебрались в Ноябрьск. Там температура опускалась до −41 °C, поэтому автомобили проверяли за пределами штатного температурного диапазона. Согласно техническим условиям, обе модели рассчитаны на эксплуатацию при температуре до −35 °C.

В ходе дорожных заездов оценивалась работа подвески, двигателя, трансмиссии, климатической установки, мультимедиа и электронных ассистентов ADAS. Специалисты также проверяли общее удобство эксплуатации и акустический комфорт. Для полноприводного «Москвича М90» организовали дополнительные заезды по заснеженным участкам за пределами дорог общего пользования.

Фото пресс-служба «Москвича»

Одним из главных этапов стал запуск двигателя утром после ночной стоянки на улице. Такой сценарий имитировал обычную зимнюю эксплуатацию автомобилей. Испытатели фиксировали количество попыток запуска, контролировали работу стартера и обороты двигателя, а также оценивали стабильность его работы сразу после запуска.

Силовые агрегаты проверяли как после прогрева, так и в холодном состоянии. Специалисты оценивали плавность и точность переключения передач, а у флагманского «Москвича М90» дополнительно проверяли работу полного привода. Одновременно контролировалось отсутствие ошибок, посторонних звуков и вибраций.

На автомобилях установили подключаемые измерительные комплексы. Оборудование записывало параметры работы двигателя, трансмиссии и ассистентов ADAS, а также позволяло измерять температуру в различных частях салона.

Отопление оценивали по отдельному сценарию. Автомобиль предварительно оставляли на улице минимум на 12 часов при −35 °C. После запуска почти сразу начиналась часовая поездка по городу. Температуру и интенсивность обдува устанавливали на максимальный уровень, после чего специалисты наблюдали за скоростью прогрева разных зон салона.

Обе модели оснащены полным «зимним» пакетом. «Москвич М70» и «Москвич М90» получили обогрев наружных зеркал и заднего стекла, а также электрический обогрев ветрового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателя. На первом и втором рядах сидений обогреваются не только подушки, но и спинки.

В «Москвич М90» для пассажиров третьего ряда предусмотрена отдельная климатическая установка. Управлять ее настройками могут как сами пассажиры, так и водитель. Теплый воздух поступает во все зоны салона через систему воздуховодов.

Размораживание зеркал и ветрового стекла проверяли после продолжительной стоянки автомобиля на улице при температуре ниже −15 °C. Перед началом теста поверхности покрывали водой, чтобы на них образовался плотный ледяной слой. Затем запускали двигатель, включали обогрев и устанавливали комфортную температуру в салоне с помощью климатической установки.

В результате на очистку лобового стекла и зеркал от ледяной корки требовалось примерно 10 минут. Оставшуюся влагу на ветровом стекле после этого без труда удаляли дворники.

После длительной стоянки на морозе специалисты также оценивали работу дверей, замков и ручек. Скрытые дверные ручки «Москвич М90» стали отдельным объектом проверки.

После завершения основной части программы в Сургуте оба автомобиля самостоятельно отправились в Москву. Длительный маршрут позволил дополнительно проверить их поведение на дорогах разных типов и оценить топливную экономичность. В пути специалисты также наблюдали за работой стеклоочистителей и омывателей.

На длительном пробеге дополнительно проверяли эффективность уплотнителей, которые должны препятствовать попаданию грязи и воды. Оценка проводилась в отношении стёкол, зеркал, дверных проёмов и подкапотного пространства. Испытания проходили в условиях продолжительных морозов, снегопадов и сложной дорожной обстановки, характерных для российских регионов.

Кузова «Москвич М70» и «М90» получили дополнительную защиту для эксплуатации зимой. Наружные и внутренние части дверей, крылья, капот и багажная дверь выполнены с применением оцинкованной стали. Из нее также изготовлена часть элементов пола и силовой структуры. Сварные швы дополнительно обрабатывают мастиками, а скрытые полости защищают специальными составами.

После перехода на производство по технологии полного цикла CKD для автомобилей запланированы и другие изменения. В частности, объем бачка «стеклоомывайки» планируется увеличить до 4,5 литра. Кроме того, к нему подключат специальный индикатор низкого уровня жидкости.