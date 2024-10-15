Цены на кроссоверы Belgee, собранные в Беларуси, второй раз за месяц возросли в России. Какова теперь их стоимость?

Белорусский производитель Belgee вновь увеличил цены на свои кроссоверы, представленные на российском рынке. На этот раз повышение затронуло только версии в более дорогих комплектациях. Однако процент увеличения оказался весьма значительным - от 57 до 70 тысяч рублей или 2,1-2,5%. Эту информацию сообщили в журнале "Автоновости дня" после изучения прайс-листов компании.

Руководитель совместного предприятия "Белджи", Геннадий Свидерский, ранее заявлял, что повышение утильсбора не должно серьезно отразиться на стоимости автомобилей Belgee.

"Так как мы следуем текущим требованиям, не думаю, что это сильно скажется на ценах. Когда мы увеличили цену с 150 тысяч до 300 тысяч рублей, что в два раза, цены на автомобили не изменились. Может, кто-то и повысил цены, но мы - нет", - отметил Геннадий Свидерский в июле текущего года.

Тем не менее, в середине октября компактный кроссовер Belgee X50 подорожал на 57 тысяч рублей в комплектациях Style и Prestige. Модель основана на Geely Coolray, но имеет другой дизайн и более высокий уровень локализации. Новые цены на него следующие:

Active - 2 343 990 рублей (без изменений);

Style - 2 510 990 рублей (+57 тыс. рублей);

Prestige - 2 610 990 рублей (+57 тыс. рублей).

Belgee X50 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. с семиступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Среднеразмерный кроссовер Belgee X70, созданный на базе Geely Atlas Pro, подорожал на 70 тысяч рублей во всех комплектациях, кроме базовой. Новые цены на модель выглядят следующим образом:

Active - 2 672 990 рублей (без изменений);

Style 2WD 150 л.с. - 2 862 990 рублей (+70 тысяч рублей);

Style 4WD 177 л.с. - 3 037 990 рублей (+70 тысяч рублей);

Prestige 4WD 177 л.с. - 3 237 990 рублей (+70 тысяч рублей);

Prestige+ 4WD 177 л.с. - 3 342 990 рублей (+70 тысяч рублей).

Belgee X70 оснащен двумя двигателями. Базовая версия комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатым "автоматом", а вершина модельного ряда оснащена 177-сильным двигателем, литий-ионной батареей и семиступенчатым "роботом" в составе гибридной системы.

Напомним, предыдущее повышение цен у бренда Belgee произошло 1 октября. Тогда оба кроссовера подорожали на 38 тысяч рублей или 1,2-1,7%.