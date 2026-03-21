Volkswagen представил часть интерьера новой модели: «отсылка к Rolls-Royce»

В Нью-Йорке в начале апреля стартует ежегодный международный автосалон, который традиционно собирает крупнейших автопроизводителей со всего мира. В числе участников находится и Volkswagen — немецкий концерн планирует представить американской публике обновленный кроссовер Volkswagen Atlas нового поколения.

Производитель уже опубликовал тизер интерьера новой модели. На изображении можно рассмотреть переднюю панель автомобиля. Помимо цифровой панели приборов и основного экрана мультимедийной системы, в салоне появился еще один дополнительный дисплей, предназначенный для переднего пассажира. Оригинальная подсветка на фоне напоминает эффект звездного неба, применяемый на крышах автомобилей Rolls-Royce в качестве опции.

Похожая архитектура салона уже встречается в китайской версии кроссовера Volkswagen Teramont Pro, который оснащен цифровой приборной панелью, 15-дюймовым центральным дисплеем, а также отдельным 11,6-дюймовым экраном для пассажира спереди. Помимо этого, Teramont Pro предлагается с 30-цветной атмосферной подсветкой салона, системой ароматизации воздуха, передними сиденьями с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также возможностью подогрева сидений второго ряда. Есть основания полагать, что часть этих опций может появиться и в новом Volkswagen Atlas.

Сообщается, что совершенно новый Volkswagen Atlas разрабатывается для североамериканского рынка на платформе MQB Evo. Основным двигателем, по всей вероятности, станет агрегат EA888 evo5, который уже применяется в Volkswagen Tiguan и развивает до 268 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Ожидается, что для новой модели мощность мотора может быть увеличена с учетом более крупных габаритов Atlas.

В Соединенных Штатах продажи нового Volkswagen Atlas стартуют как модели 2027 года. Информация о ценах и комплектациях пока не раскрывается.

