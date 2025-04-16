Началось производство нового кроссовера Nissan Kicks 2025 года

В Бразилии начала работу новая производственная линия, специально предназначенная для сборки кроссовера Nissan Kicks. Модернизация линии включала в себя увеличение числа роботов и приспособление к производству более крупных автомобилей.

Сборка кроссовера нового поколения в Бразилии будет отличаться от производства на мексиканском заводе. У нового Kicks будет больше точек сварки, что гарантирует более высокое качество сборки.

Кроме того, локализованная версия Nissan Kicks в Бразилии будет оснащена силовой установкой Turbo Flex, произведенной также на местном заводе. Автомобили будут комплектоваться коробками передач из Мексики.

Мексиканская версия Nissan Kicks оснащена 2-литровым атмосферным двигателем, совмещенным с вариатором.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России дилеры начали продажи новых кроссоверов Nissan Qashqai по цене от 2,6 млн рублей.