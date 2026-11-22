В России начали принимать заказы на новый кроссовер Geely Cowboy, который сочетает брутальный дизайн с характеристиками для городской эксплуатации. Автомобиль представлен в экспортной версии: он оснащен 155-сильным двигателем и передним приводом, а его цена на российском рынке более чем вдвое превышает стоимость модели в Китае.

Как выяснили «Автоновости дня», компания из Владивостока готова привезти новый Geely Cowboy в комплектации Fun Wild минимум за 2 050 000 рублей. В оснащение этой версии входят отделка салона эко-кожей, кожаный мульти-руль, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма, панорамная крыша, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

В автомобилях «Ковбоев» для китайского рынка также обычно предусмотрен полный набор подушек безопасности, включая фронтальные и боковые подушки, а также оконные шторки. Кроме того, кроссовер получает электрические регулировки и складывание зеркал, электрорегулировку передних сидений, цифровую комбинацию приборов, декоративную подсветку салона, передние и задние подлокотники, аудиосистему с шестью динамиками, полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Во Владивостоке аналогичный кроссовер доступен под заказ за 2 060 000 рублей, а в Воронеже его цена составляет 2 090 000 рублей. В Барнауле и Тюмени автомобиль готовы привезти «под ключ» за 2 100 000 рублей. В Новосибирске стоимость будет еще на 60 тыс. рублей выше. В Волгограде, Казани и Краснодаре за Geely Cowboy просят 2 250 000 рублей и больше, причем в последнем городе цена почти достигает 2 700 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Согласно описаниям в ряде объявлений, в Россию поставляют экспортную версию Geely Cowboy. Она оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 155 сил, семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Все указанные автомобили предлагаются исключительно под заказ, поэтому окончательная стоимость может измениться. На цену влияют курс валют, реальные расходы на логистику при доставке в конкретный город, комиссия брокера и затраты на оформление документов. Для сравнения, в Китае новый Geely Cowboy в пересчете по текущему курсу юаня стоит примерно 1 млн рублей.