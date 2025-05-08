Обновленный Kia Sportage 2026 года: новый вид и повышение цены

Под капотом у новой версии кроссовера находится 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. Этот автомобиль был впервые представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году, но только сейчас автопроизводитель готов начать продажи. Стартовая цена составит 28 690 долларов или 2 319 873 рубля. Это на 1300 долларов или 105 118 рублей дороже, чем предыдущая версия.

Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Sportage 2026 года получил обновленную переднюю часть с широкой фальшрадиаторной решеткой и вертикальными фарами. Также был изменен задний бампер, фонари и дизайн колесных дисков диаметром от 17 до 19 дюймов.

Салон автомобиля теперь включает обновленную приборную панель и два 12,3-дюймовых дисплея. Также было обновлено рулевое колесо и оснащение различными опциями.

В комплектацию LX начального уровня вошли тканевые сиденья, кожей обтянутое рулевое колесо, кондиционер и аудиосистема с шестью динамиками. Покупателям также доступны различные системы помощи водителю, включая интеллектуальный круиз-контроль и систему предотвращения фронтального столкновения.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наши коллеги писали о серьезной угрозе безопасности для миллионов автомобилей KIA - достаточно знать VIN-номер, чтобы угнать машину.