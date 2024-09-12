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Kроссовер Kia KX1: цена и особенности модели для российских покупателей.

На автомобильном рынке России появился новый игрок - компактный кроссовер Kia KX1, который официально не представлен на отечественных прилавках.
РедакцияР
Редакция
12.09.2024, 11:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На автомобильном рынке России появился новый игрок - компактный кроссовер Kia KX1, который официально не представлен на отечественных прилавках. Единственный экземпляр этого автомобиля был доставлен из Китая и доступен по цене 2 298 000 рублей, согласно информации портала "Автоновости дня". Очевидно, что стоит отметить, что Kia KX1 ранее предлагался за 100 000 рублей дороже.

Представленный на крупном маркетплейсе автомобиль 2023 года выпуска в комплектации Sunroof. Под его капотом спрятан двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний.

По отзывам экспертов, средний срок службы двигателя может достигать от 400 до 600 тысяч километров пробега, при условии своевременного и качественного обслуживания с использованием специализированных технических жидкостей. Однако, согласно официальной информации, ресурс двигателя составляет 200 тысяч км.

В комплектацию Kia KX1 входят: кожаный мульти-руль, климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние парктроники, камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, литые колесные диски, электропривод зеркал, электростеклоподъемники в каждой двери, медиасистема с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, а также сиденья, облицованные экокожей.

Что еще принесет автомобильный рынок России? Ответ на этот вопрос можно будет получить на специализированной выставке, которая пройдет во время масштабного форума автобизнеса под названием «CarX – 2024». Организатором мероприятия будет агентство «АВТОСТАТ», а само мероприятие запланировано на 8 – 10 октября в Москве. Более подробную информацию о выставке можно найти здесь.

Источник

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