Обновленный кроссовер JAECOO J7 теперь доступен на 400 тысяч рублей дешевле.

Новая комплектация Urban появилась у кроссовера JAECOO J7 за 2 749 900 рублей, став стандартной версией. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" установили этот факт, проанализировав данные, полученные специалистами сайта "Цена Авто".

Если ранее базовой комплектацией модели была Lifestyle стоимостью 3 149 900 рублей, то минимальная цена кроссовера JAECOO J7 теперь снизилась на 400 тысяч рублей или на 12,7%.

Urban предназначен для переднеприводной версии кроссовера JAECOO J7. Основное отличие заключается в использовании 1,6-литрового двигателя мощностью 150 л.с. В то время как в других пяти комплектациях автомобиля устанавливается более мощный турбомотор того же объема (186 л.с.). Оба двигателя работают с 7-ступенчатым "роботом".

В отличие от версии Lifestyle, новая комплектация Urban лишена функций, таких как автоматическое включение фар, датчик дождя, электропривод двери багажника, электрохромное зеркало заднего вида, память настроек зеркал и сиденья водителя, подогрев сидений второго ряда, электрическая регулировка поясничного упора водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона.

По данным агентства "АВТОСТАТ", за 8 месяцев 2024 года в России было продано 16 182 новых автомобиля JAECOO. Из них 76% приходится на кроссовер J7 (12 273 шт.). Оставшиеся 3 909 машин – это продажи кроссовера JAECOO J8.