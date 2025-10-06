Hongqi HS3 модернизировали для российского рынка

Китайская автомобильная марка Hongqi представила обновлённую версию кроссовера HS3, адаптированную специально под потребности российских покупателей. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей бренда в России, обновления затронули, прежде всего, функциональные возможности мультимедиа и комфорт салона.

Кроссовер Hongqi HS3 отныне оснащён поддержкой сервисов Carplay и Android Auto, которые теперь могут использоваться посредством проводного подключения. Представители компании также уверяют, что была усовершенствована работа радиосистемы автомобиля. Существенные изменения коснулись и системы климат-контроля: теперь она обладает расширенным диапазоном настроек и точнее реализует измерения температуры благодаря обновлённым датчикам в салоне.

Стоит отметить, что Hongqi HS3 впервые был представлен на российском рынке в 2024 году. Модель предлагается с передним приводом, под капотом — двигатель объёмом 1,5 литра. Для поклонников полного привода доступна версия с 2-литровым мотором.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» информировало, что на рынке Китая также присутствует гибридная модификация кроссовера, прошедшая недавнюю модернизацию. Обновлённая HS3 PHEV теперь комплектуется подключаемой гибридной установкой, объединяющей бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. с электромотором на 228 л.с. В состав новой модели входит литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 18,4 кВт·ч, что позволило увеличить запас хода от электрозаряда — теперь он достигает 125 км вместо прежних 117 км. Зарядка батареи с 30% до 80% занимает 19 минут.