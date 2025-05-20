GAC GS4 для России с полным приводом: все, что нужно знать

В России появится новая версия китайского кроссовера GAC GS4 - с полным приводом. Как сообщает ТГ-канал "Китайские автомобили", эту модель обещают представить летом текущего года. Согласно информации, новый вариант будет оснащен двухлитровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

На данный момент в России продаётся версия GAC GS4 с передним приводом, оснащённая 1,5-литровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил. В этой комплектации устанавливается вариатор.

Перед началом продаж в России, полноприводный GS4 должен успешно пройти обязательную сертификацию. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: "Стандарт", "Элит" и "Делюкс". По предварительной информации, новинка появится в продаже летом, если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств.

Стоимость однодвигательного GAC GS4 составляет 3 миллиона рублей без учета существующих скидок. С марта текущего года кроссовер доступен только в одной комплектации с обширным списком опций.

Первые владельцы положительно отозвались о кроссовере, отметив его привлекательный дизайн, качественные материалы в салоне, удобные сиденья и хорошую звукоизоляцию. По словам российских водителей, автомобиль проявляет себя отлично на дороге, обладает отзывчивым управлением, плавным разгоном и уверенным поведением на поворотах.

Ранее стало известно, что в Москве был замечен обновленный кроссовер GAC GS8.