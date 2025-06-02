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Chery Tiggo 9 получил плохие оценки в краш-тесте Euro NCAP

Chery Tiggo 9 успешно прошел краш-тест Euro NCAP: все системы безопасности сработали, цена и характеристики паркетника. Гибридная модель с 245-сильным двигателем и приводом появится на российском рынке.
А
Антон Звонкий
02.06.2025, 14:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Chery Tiggo 9 успешно прошел краш-тест на боковой удар о столб по стандартам независимой организации Euro NCAP. Автомобиль на специальной платформе был направлен в столб диаметром 254 мм со скоростью 32 километра в час.

После столкновения двери машины остались закрытыми, все системы безопасности, включая натяжители ремней, подушки и шторки, сработали исправно. Кресла не пострадали, а ручки дверей с противоположной стороны от удара разблокировались, что значительно упростит эвакуацию при реальном ДТП. Также не возникло проблем с аварийной сигнализацией.

Chery Tiggo 9 завершил полный цикл внутренних испытаний по стандартам Euro NCAP, получив оценку пять звезд. В процессе испытаний проводились лобовой удар на скорости 50 км/ч по подвижному барьеру, боковой удар на 60 км/ч по деформируемому барьеру и фронтальный удар о жесткое препятствие на 100%.

На российском рынке Chery Tiggo 9 доступен с двигателем объемом два литра и мощностью 245 лошадиных сил, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Цены на эту модель начинаются от 4,55 миллиона рублей.

Модель Chery Tiggo 9 дебютировала в Китае летом 2024 года под названием Chery Tiggo 8L. На российском рынке "девятка" с трехрядным салоном на семь мест дополнила модель Tiggo 8 Pro Max.

Ранее было объявлено о появлении на китайском рынке Chery Tiggo 9 2025 года в новой стильной версии Black Warrior Edition.

Фото: Carsweek.ru

Фото: пресс-служба Chery

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