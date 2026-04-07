Geely начинает продажи новой модели кроссовера по цене «Весты»: от 1,1 млн рублей

9 апреля в Китае начнётся приём предварительных заказов на гибридный кроссовер Geely Galaxy M7. По информации CnEVPost, ценовой диапазон новинки составит от 100 до 150 тысяч юаней, что эквивалентно 1,1–1,7 млн рублей по текущему курсу.

Geely Galaxy M7 выходит на китайский рынок как среднеразмерный кроссовер с габаритами: 4770 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту при колёсной базе 2785 мм. Модель оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и литий-железо-фосфатная батарея объёмом 18,4 либо 29,8 кВт·ч. Запас хода на электротяге, согласно циклу CLTC, достигает 225 км, а суммарный пробег с полностью заправленным баком может достигать 1730 км.

Одной из ключевых инноваций станет интеграция интеллектуальной системы помощи водителю G-ASD (Geely Afari Smart Driving) H3. Комплекс способен обеспечивать частично автономное управление в навигационном режиме, включая движение по автомагистралям и эстакадам.

Первое серийное авто модели Galaxy M7 было выпущено на заводе дочерней структуры Geely 5 марта. Информация о сроках начала официальных поставок и окончательных ценах на электроседан пока не раскрывается.

Параллельно обновился ассортимент марки Geely и на российском рынке. В России стартовали продажи рестайлинговой версии бизнес-седана Geely Preface, который теперь получил модернизированный силовой агрегат, но лишился ранее действовавших скидок.

