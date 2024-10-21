BAIC X55 будет представлен в сервисе каршеринга BelkaCar.

В октябре 2024 года в парке сервиса краткосрочной аренды автомобилей BelkaCar появилось 800 среднеразмерных кроссоверов BAIC X55. Согласно сообщению пресс-службы бренда, в ближайшее время данная модель в комплектациях Comfort и Luxury станет доступна для клиентов каршеринга в Москве и Московской области.

BAIC X55 - вторая модель бренда в парке каршеринга BelkaCar. Первой стал седан BAIC U5 Plus, который уже доступен пользователям с июля 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре.

Кроссовер BAIC X55 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. с 7-ступенчатым «роботом». Автомобиль способен разогнаться до «сотни» за 7,8 секунды и имеет средний расход топлива в смешанном цикле 7,7 литра на 100 км.

В базовой комплектации Comfort кроссовер оснащен светодиодной оптикой, спортивными сиденьями из экокожи, кожаным рулем, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, датчиками света и дождя, электрорегулировкой сиденья водителя, двухзонным климат-контролем, подогревом сидений, боковых зеркал и форсунками стеклоомывателя. В салоне установлена цифровая приборная панель с 10,1-дюймовым дисплеем и сенсорный дисплей мультимедиа 10,25 дюйма. Для безопасности предусмотрены системы помощи при подъеме по склону (HHC) и спуске по склону (HDC).

Модификация Luxury дополнена панорамной крышей с электроприводом, рейлингами, подогревом руля, бесконтактными датчиками открытия и электроприводом двери багажника. В салоне автомобиля улучшена аудиосистема, установлены передние боковые подушки безопасности и подсветка интерьера.