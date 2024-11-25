Lada Iskra: кросс-универсал полностью раскрыт до премьеры

Прототип кросс-универсала Lada Iskra был представлен на «живых» фотографиях. Внешне он практически не отличается от будущего серийного автомобиля.
На изображениях попал взгляд Lada Iskra SW в дорогой комплектации. Этому свидетельствуют противотуманные фары, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов с надписью Cross, рейлинги на крыше и задние парктроники. Внутри автомобиля на фото отсутствует бесключевой доступ, фары выполнены в технологии галоген, в салоне установлена аналоговая приборная панель. Переднюю панель универсала также переработали: она отличается от той, что была продемонстрирована на седане на ПМЭФ-2024.
Мультимедийная система оборудована горизонтальным сенсорным экраном, однако существует вероятность, что головное устройство будет заменено. Касательно модельного ряда двигателей ситуация становится все более ясной. Речь идет о 1,6-литровых отечественных атмосферных моторах, с которыми будут идти в паре либо 5-ступенчатая коробка передач от Lada, либо китайские трансмиссии (6-ступка или вариатор).
Начать производство Lada Iskra планируется весной 2025 года, что сдвигается на немного позже изначального графика. Изначально запуск конвейера планировался на февраль.
Ранее было объявлено, что модели LADA, Hyundai и Toyota вошли в тройку самых востребованных автомобилей по ипотечным кредитам.