Lada Iskra: кросс-универсал полностью раскрыт до премьеры

Прототип кросс-универсала Lada Iskra был представлен на «живых» фотографиях. Внешне он практически не отличается от будущего серийного автомобиля.

На изображениях попал взгляд Lada Iskra SW в дорогой комплектации. Этому свидетельствуют противотуманные фары, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов с надписью Cross, рейлинги на крыше и задние парктроники. Внутри автомобиля на фото отсутствует бесключевой доступ, фары выполнены в технологии галоген, в салоне установлена аналоговая приборная панель. Переднюю панель универсала также переработали: она отличается от той, что была продемонстрирована на седане на ПМЭФ-2024.

Мультимедийная система оборудована горизонтальным сенсорным экраном, однако существует вероятность, что головное устройство будет заменено. Касательно модельного ряда двигателей ситуация становится все более ясной. Речь идет о 1,6-литровых отечественных атмосферных моторах, с которыми будут идти в паре либо 5-ступенчатая коробка передач от Lada, либо китайские трансмиссии (6-ступка или вариатор).

Начать производство Lada Iskra планируется весной 2025 года, что сдвигается на немного позже изначального графика. Изначально запуск конвейера планировался на февраль.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что модели LADA, Hyundai и Toyota вошли в тройку самых востребованных автомобилей по ипотечным кредитам.