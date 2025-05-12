Преимущества и недостатки кросс-купе Geely Tugella с пробегом

Осенью прошлого года Geely Tugella была официально снята с продаж в России. Ее место заняла перелицованная версия под новым именем Knewstar 001. Автомобильный журнал "За рулем" провел обзор достоинств и недостатков оригинального кросс-купе, отметив, что такие автомобили можно встретить на вторичном рынке.

Среди плюсов Geely Tugella эксперты отметили качественную отделку салона и богатые комплектации. Также у кроссовера хорошая агрегатная связка и динамика. Однако у российских владельцев чаще всего возникали претензии к эргономике и простору в салоне, а также к недостаточному выбору доступных модификаций.

Официальные версии кроссовера комплектовались 2-литровым 238-сильным турбомотором, требующим использования бензина не ниже марки АИ-95. Коробка передач - 8-ступенчатая автоматическая Aisin. Под капотом Xingyue можно было найти 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель JLH 3G15TD мощностью 177 л.с., совмещенный с роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями.

На вторичном рынке пока не так много Geely Tugella с большим пробегом, чтобы сделать объективные выводы о надежности и проблемах эксплуатации. Чаще всего первыми выходят из строя элементы хромированной отделки экстерьера. Владельцы также жалуются на несмываемые подтеки под кронштейнами боковых зеркал. Иногда могут возникать неполадки с бортовой электроникой, но для китайских автомобилей это считается нормой.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале приема заказов на Geely Galaxy 8 с обновленным салоном в Китае.