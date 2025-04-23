Кристиан Хорнер: Наша команда была быстрее McLaren в гонке

Пилот команды Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, финишировал на второй позиции Гран При в Джидде, отстоявшись от Оскара Пиастри всего на 2,8 секунды. Руководитель коллектива, Кристиан Хорнер, обнародовал мнение, что такой результат является явным подтверждением того, что болиды Red Bull снова готовы бороться за лидирующие места после провального уик-энда на трассе в Бахрейне.

«Давайте сконцентрируемся на позитивных моментах, — заявил Кристиан Хорнер. — Нам удалось финишировать на второй строчке, несмотря на то, что в ходе пятничных тренировок казалось, что McLaren имеют превосходство в 1,2 секунды на круге над всеми остальными участниками гонки. Я уверен, что анализ данных покажет, что как на гонке, так и на резине Medium и Hard наш болид был более скоростным по сравнению с McLaren.

Наши инженеры проделали отличную работу, обеспечив Максу быструю машину как в квалификации, так и в гонке. По всей видимости, именно в этом этапе сезона наш болид оказался наиболее конкурентоспособным, поскольку, что касается темпа, мы отрывались от McLaren.

Наша команда сокращает отставание, и это придает сил. Макс отстает всего на 12 очков от нового лидера Оскара Пиастри и лишь на два очка уступает Ландо Норрису».