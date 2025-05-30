Кристиан Хорнер опроверг информацию о переходе в Ferrari

Недавно немецкое издание Bild опубликовало информацию о возможной смене руководства в итальянской команде Формулы 1 Ferrari. По их данным, руководство Феррари рассматривает кандидатуру нынешнего главы команды Red Bull Racing Кристиана Хорнера на роль нового руководителя. Однако, на месте в Барселоне, где проходит один из этапов предсезонных испытаний, сам Кристиан Хорнер опроверг эти слухи.

«Всегда приятно, когда тебя связывают с другими командами, но я на 100% привержен Red Bull, – заявил Хорнер. – Так было всегда и так будет и в будущем. В нашем бизнесе множество спекуляций о возможных переходах, но я уверен, что сотрудники нашей команды хорошо осведомлены о нашей текущей ситуации.

Я не уверен, что мой итальянский, который хуже английского, сравним с языком Флавио Бриаторе. Как в таких условиях можно эффективно работать?» - добавил Хорнер.