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Кристиан Хорнер: "Новое ограничение затрат в 2026 году".

В следующем сезоне планируется увеличение ограничений затрат в Формуле-1. Сумма может достигнуть 215-220 миллионов долларов, при этом будут включены новые расходы. Об этом заявил глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер на пресс-конференции FIA.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 10:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В следующем сезоне планируется увеличение ограничений затрат в Формуле-1. Сумма может достигнуть 215-220 миллионов долларов, при этом будут включены новые расходы. Об этом заявил глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер на пресс-конференции FIA.

Кристиан Хорнер подчеркнул важность нахождения оптимального баланса. Он отметил, что текущие ограничения затрат преподнесли множество уроков. Главным приоритетом на предстоящий сезон является растерянность персонала в связи с новыми правилами. В настоящее время ведется обсуждение о включении определенных расходов в ограничения, важных для повышения скорости и эффективности болида.

Хорнер привел пример, сказав: "Действительно ли организация новогодней вечеринки сказывается на быстроте машины? Если эти издержки войдут в ограничения, каждый руководитель технического отдела выберет новое переднее крыло вместо вечеринки".

Он добавил: "Я не говорю, что наш технический директор против празднования нового года, но его предпочтение — это части для автомобиля. Поэтому важно найти такой баланс, чтобы персонал не почувствовал на себе основной груз этих ограничений. Общий итог - это конструктивный разговор. Процесс заключается в нахождении равновесия между исключениями и включением в ограничения затрат".

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