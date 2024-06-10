Кристиан Хорнер: Мы хотим, чтобы Перес был в борьбе впереди

Перед Гран При Канады в команде Red Bull Racing приняли решение продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Однако после гонки в Монреале, где мексиканец покалечил свой болид, глава команды, Кристиан Хорнер, выразил недовольство по поводу выступления гонщика.

Кристиан Хорнер заявил: «Это был ужасный уик-энд для Серхио, который привёл к серьезным потерям для команды. Он должен восстановиться в Барселоне.

К счастью для нас, у команды Ferrari также не задался день, и они не смогли заработать очки, что немного нас выручило. Но нам важно, чтобы обе машины команды набирали очки. На этот раз мы отделались, но нам необходимо, чтобы Серхио снова боролся вперед, как в начале сезона».

«Он абсолютно решителен вернуться и продемонстрировать всем свой потенциал, как он делал в первых четырёх гонках. Разрывы в этом сезоне крайне маленькие, и Перес осознаёт, что на кону стоит. Нам необходимо, чтобы он показал все свои навыки, ведь в борьбе за Кубок конструкторов три команды плотно нас подстерегают. Поэтому каждый в нашей команде, включая Переса, должен работать на высочайшем уровне».

Ответ на замечания Хорнера не заставил себя ждать. Перес выразил свои извинения команде через социальные сети за неудачное выступление в Канаде: «Я прошу прощения у команды за свои ошибки. Но я уверен, что мы исправим положение. Впереди нас ждёт ещё много работы».