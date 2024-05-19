Максим выдержал огромное давление, - считает Кристиан Хорнер

После гоночного уик-энда в Имоле глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, выразил восхищение по поводу выступления Макса Ферстаппена, который одержал победу, несмотря на настойчивое давление Ландо Норриса.

«Прессинг был колоссальный! – подчеркнул Хорнер. – При этом Макс уже трижды выходил за пределы трассы, поэтому ему не было места для ошибок. Однако он справился с этим на отлично!»

На заключительных кругах Норрис приближался к лидеру, делая гонку двухфазной. Первая половина дистанции прошла для Red Bull очень уверенно, их преимущество составляло около 7.5 секунды. Однако, переход на жёсткую резину привёл к постепенному остыванию шин.

Хорнер отметил, что McLaren эффективнее управлялся с составом Medium, что позволило им выиграть время во второй половине гонки. По его мнению, скоростные характеристики машин все больше выравниваются благодаря постоянной модернизации техники команд. Ferrari также проявила прогресс, что неудивительно, учитывая стабильный регламент. На трассе в Имоле McLaren и Ferrari показали очень высокую скорость.

Однако Хорнер критически высказался о выступлении Серхио Переса, который финишировал только восьмым месте: «К сожалению, после неудачной квалификации Серхио так и не пришёл в себя. Мы разработали для него альтернативную стратегию, ожидая более высокого результата. Однако, наши расчёты указывали на максимум в виде седьмой позиции сегодня».

«Нам необходимо, чтобы он оказывал поддержку Максу так же, как гонщики Ferrari и McLaren поддерживают своих партнёров. В начале сезона Серхио показывал гораздо более хорошие результаты, и обычно его гоночный стиль выражается в уверенности на треке. Однако этот уик-энд стал аномалией», - добавил Хорнер.