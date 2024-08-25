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Кристиан Хорнер: Лучше хорошо стартовать.

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, выделил два основных аспекта, которые, по его мнению, определят ход сегодняшней гонки Формулы 1. Старт и износ шин станут решающими факторами в битве за победу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.08.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, выделил два основных аспекта, которые, по его мнению, определят ход сегодняшней гонки Формулы 1. Старт и износ шин станут решающими факторами в битве за победу.

«У нас, как и у других команд, ограниченная информация о работе шин, - поделился Хорнер. - После тренировок никто не смог проехать больше десяти кругов. Износ резины в условиях жаркой погоды — это настоящая загадка, и каждая команда должна будет найти ответ на этот вопрос».

Руководитель выразил надежду на успешный старт. «Мы обычно не плохо начинаем гонку, но на этой трассе противники стартуют с более чистой стороны, где дорожное покрытие обеспечивает лучшее сцепление. Дистанция до первого поворота здесь достаточно короткая, так что нельзя полностью полагаться только на старт».

«Хороший старт и правильная тактика пит-стопов будут ключевыми моментами в этой гонке», - подытожил Хорнер.

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