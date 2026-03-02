Кристиан Даннер: "Зрелищность гонок останется на прежнем уровне"

Кристиан Даннер, бывший пилот Формулы 1 и эксперт Motorsport-magazin, прокомментировал критику, которую гонщики выражают в адрес регламента чемпионата мира 2026 года. По мнению Даннера, оснований для паники нет, несмотря на обеспокоенность участников.

Одной из ключевых особенностей новых правил станет необходимость максимально эффективно использовать все возможности для подзарядки батареи гибридной силовой установки. Это связано с риском того, что уровень заряда может опускаться до критически низких отметок по ходу круга. Не случайно Макс Ферстаппен сравнил современную Формулу 1 с «Формулой E на стероидах».

Даннер отмечает: «Хорошо, что Макс открыто высказывает свою позицию, ведь не каждый гонщик может позволить себе такую откровенность». Он также понимает подход Стефано Доменикали, чей приоритет — стабильность и успех Формулы 1 как бизнес-проекта. Доменикали стремится убедить всех в том, что ситуация находится под полным контролем.

Тем временем, по словам Даннера, гонщики всегда заинтересованы в максимальной скорости, даже если снижение темпа малозаметно со стороны. На трассе пилоты вынуждены активно искать способы для восстановления заряда батарей, причем делают это не только на стандартных участках для рекуперации энергии, поскольку обычных торможений для этого недостаточно.

Спортсмены, как объясняет эксперт, также применяют двигатель внутреннего сгорания для эффективного взаимодействия с мотор-генератором MGU-K. Инженеры в командах, используя цифровое моделирование, тщательно анализируют, на каких отрезках круга стоит задействовать электрическую часть силовой установки. Они определяют, когда можно использовать почти все 500 л.с., а где достаточно 300 л.с.

Даннер акцентирует внимание на том, что сейчас сотни, а возможно, и тысячи инженеров заняты оптимизацией программного обеспечения, чтобы обеспечить грамотную подзарядку батареи как на старте круга, так и на его финише и тем самым избежать полного разряда.

Он также указывает на проблему: постоянное переключение силовой установки в режим подзарядки влияет на пилотирование, меняет поведение машины при прохождении поворотов, на длинных и коротких прямых участках.

«С точки зрения Даннера, нынешний регламент сложно назвать логичным. По его мнению, правила можно было бы сделать проще, однако инженерам и гонщикам приходится работать в предложенных условиях. Тем не менее, эксперт уверен, что участники чемпионата найдут оптимальные решения, и зрелищность Формулы 1 не пострадает».