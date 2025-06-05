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Кристиан Альберс рекомендует Хаджаре покинуть Red Bull

Meta-description: Айзек Хаджар на пороге перехода в Red Bull Racing? Кристиан Альберс рекомендует осторожность, предпочтительнее Alpine для долгой карьеры гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.06.2025, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой пилот, Айзек Хаджар, продолжает удивлять в своем дебютном сезоне в мире Формулы 1, выступая за команду Racing Bulls. После проведенных девяти гонок, он удерживает девятое место в общем зачете лучших гонщиков. За кулисами уже разгорается дискуссия о возможном переходе француза в Red Bull Racing, возможно, даже до окончания текущего сезона.

Опытный экс-гонщик Формулы 1, Кристиан Альберс, стремится дать совет молодому Хаджару – не стоит оставаться в программе Red Bull и не соглашаться на предложение стать напарником Макса Ферстаппена, так как такой шаг может негативно сказаться на карьере Айзека.

По мнению самого Альберса: «Я убежден, что Хаджар – это потрясающий гонщик. Он быстр как молния, но рядом с Максом ему будет непросто. В такой ситуации необходимо быть ä ä äreful.

Если бы я был в шкуре менеджеров Хаджара, то точно отклонил бы идею перехода в Red Bull Racing. Если бы на моем месте были его менеджеры, я бы изо всех сил пытался уберечь его от этого, а потом предпринимал бы действия для его дальнейшего выхода из «семьи» Red Bull.

Посмотрите на пример успеха Пьера Гасли, который процветает в команде Alpine. Или на успех Карлоса Сайнса. За пределами Red Bull у гонщиков гораздо больше возможностей для продолжительной и успешной карьеры. Но чем больше времени гонщик проводит в Red Bull Racing или Racing Bulls, тем ниже его шансы на долгосрочный успех. Вот такова реальность».

Источник

Айзек Хаджар (22)Racing Bulls (30)

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