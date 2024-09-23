Фернандо Алонсо впереди планов нашей команды: Крак.

В последних пяти гонках пилот команды Aston Martin - Фернандо Алонсо, продемонстрировал стабильные результаты, финишировав в призовой зоне в четвертый раз. Его напарник Лэнс Стролл в то же время не смог заработать ни одного очка, что свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается команда.

По мнению двукратного чемпиона мира, Aston Martin на данный момент не является одной из самых быстрых команд на трассе. Тем не менее, несмотря на это, Алонсо смог финишировать восьмым, хотя стартовал с седьмой позиции, обогнав гонщиков из топовых команд.

Руководитель команды Майк Крак отметил, что Фернандо способен достигать результатов, которые превосходят возможности болида AMR24.

«Результаты, которые показывает Алонсо, лучше, чем мы ожидали, - подчеркнул он. - Было сложно бороться с Ferrari, поскольку их машина была быстрее, но в целом мы довольны проделанной работой.

Утром мы говорили нашим гонщикам, что лучший результат, на который они могут рассчитывать - примерно девятое место, но в итоге мы финишировали восьмыми, несмотря на отсутствие сходок соперников, так что у нас есть все основания для радости. Фернандо полностью контролировал ход гонки».