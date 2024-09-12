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Дверь для Ферстаппена у нас всегда открыта, - заявил Крак.

Руководитель команды Aston Martin F1 Майк Крак высказал мнение о перспективах после заключения контракта с Эдрианом Ньюи. Крак подчеркнул, что приход Ньюи свидетельствует о серьезном подходе к развитию команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2024, 13:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Aston Martin F1 Майк Крак высказал мнение о перспективах после заключения контракта с Эдрианом Ньюи.

Крак подчеркнул, что приход Ньюи свидетельствует о серьезном подходе к развитию команды. Он отметил, что проект под руководством Лоуренса Стролла переживает изменения – от нового взгляда на вещи до конкретных действий.

«Для Макса Ферстаппена у нас всегда была открытая дверь, и это останется в силе, - пояснил Крак. - Подписание контракта с Ньюи положительно скажется на будущем команды. Мы станем еще более привлекательными как для опытных специалистов, так и для молодых инженеров».

По мнению руководителя, этот шаг сделает команду Aston Martin F1 интересной на рынке труда и позволит привлечь новых специалистов. Крак уверен, что данное решение изменит восприятие команды и сделает её более привлекательной во всех аспектах.

«Подписание контракта с Ньюи даст нам отличные перспективы на будущее и продемонстрирует, что наш проект способен достичь поставленных целей. Это станет дополнительным стимулом для всех желающих присоединиться к нам», - подытожил Майк Крак.

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