Дверь для Ферстаппена у нас всегда открыта, - заявил Крак.

Руководитель команды Aston Martin F1 Майк Крак высказал мнение о перспективах после заключения контракта с Эдрианом Ньюи.

Крак подчеркнул, что приход Ньюи свидетельствует о серьезном подходе к развитию команды. Он отметил, что проект под руководством Лоуренса Стролла переживает изменения – от нового взгляда на вещи до конкретных действий.

«Для Макса Ферстаппена у нас всегда была открытая дверь, и это останется в силе, - пояснил Крак. - Подписание контракта с Ньюи положительно скажется на будущем команды. Мы станем еще более привлекательными как для опытных специалистов, так и для молодых инженеров».

По мнению руководителя, этот шаг сделает команду Aston Martin F1 интересной на рынке труда и позволит привлечь новых специалистов. Крак уверен, что данное решение изменит восприятие команды и сделает её более привлекательной во всех аспектах.

«Подписание контракта с Ньюи даст нам отличные перспективы на будущее и продемонстрирует, что наш проект способен достичь поставленных целей. Это станет дополнительным стимулом для всех желающих присоединиться к нам», - подытожил Майк Крак.