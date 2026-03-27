Койджи Ватанабе: «Aston Martin и Honda — единая команда»

В пятницу президент Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе дал развернутые ответы на вопросы представителей СМИ.

Ватанабе прокомментировал непростое начало сезона для Honda и команды Aston Martin, отметив, что на текущий момент коллектив сталкивается с рядом серьезных трудностей на трассе. По словам главы HRC, одной из ключевых причин сложностей стали изменения в регламенте распределения мощности, которые требуют от инженеров новых решений.

Еще одной причиной, по словам Ватанабе, стало временное прекращение участия Honda в Формуле 1 в конце 2021 года с последующим возвращением к работе в чемпионате в 2023 году. Вновь организовать процессы и возобновить разработки оказалось непросто.

Президент HRC подчеркнул, что сейчас Honda и Aston Martin работают в тесном партнёрстве не только на техническом уровне, но и в вопросах общего развития. «Aston Martin и Honda — это не просто конструктор и производитель силовых установок – мы одна команда», — отметил Ватанабе. Инженеры обеих компаний взаимодействуют на базе в Сакуре. Ватанабе уверен, что главное — последовательно двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом.

Отвечая на вопрос о прогрессе по сравнению с этапом в Китае, Ватанабе подтвердил: команде удалось добиться определённых улучшений. В частности, Honda сосредоточена на борьбе с вибрациями и снижении повреждений батареи. К текущему этапу специалисты оптимизировали управление энергией, что позволило повысить ходовые характеристики. При этом детали плана восстановления, разработанного совместно с Aston Martin, пока не раскрываются.

Журналисты также поинтересовались, почему после столь успешной серии чемпионств с моторами Honda команда столкнулась с проблемой вибраций. Руководитель HRC объяснил, что Honda приступила к разработке нынешней силовой установки позже конкурентов. На стендовых испытаниях уровень вибраций находился в допустимых пределах, однако при установке двигателя на реальное шасси проблема проявилась острее. Ватанабе добавил, что вопрос касается не только самой силовой установки, поэтому специалисты обеих команд заняты поиском комплексного решения.

На вопрос о перспективах текущей силовой установки Ватанабе ответил, что задача не ограничивается только повышением эффективности — необходимо улучшать также и надежность. В условиях действующего регламента сложно сфокусироваться исключительно на эффективности, поэтому усилия команды направлены на комплексное развитие.

Также Ватанабе прокомментировал высказывания Эдриана Ньюи, который говорил о позднем ознакомлении с новым проектом Honda. Президент HRC пояснил, что в компании регулярно проводится ротация инженеров между различными направлениями, включая автоспорт, массовое производство и разработки в области новых технологий. По мнению Ватанабе, время, затраченное на восстановление организации, и стало предметом озабоченности Ньюи, однако сейчас команда полностью укомплектована необходимыми специалистами и обладает достаточными ресурсами.