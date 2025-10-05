Звездный атлас на колесах: как Rolls-Royce создал внедорожник Cullinan Cosmos, вдохновившись космосом

Британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce вновь подтвердил свой статус законодателя стиля и инноваций, представив уникальный внедорожник Cullinan Cosmos. Эта модель создана в единственном экземпляре по индивидуальному заказу семьи, которая разделяет увлечение космосом со своим четырехлетним сыном. Cullinan Cosmos демонстрирует, как традиционный подход сочетается с передовыми технологиями и тонкой ручной работой.

Одной из главных особенностей модели стал потолок, получивший название Starlight Headliner. В отличие от уже известных вариантов с сотнями LED-огоньков, создающих эффект звездного неба, здесь мастера Rolls-Royce пошли еще дальше. На потолке была вручную изображена картина Млечного Пути – звездной дорожки и "космического тумана", который можно наблюдать невооруженным глазом в ночном небе. На выполнение этой работы у художника ушло свыше 160 часов, причем для достижения нужной легкости мазков использовалась даже косметическая кисточка. Цветовая палитра потолка, выдержанная в синих и оранжевых оттенках, гармонирует с интерьером салона и создает ощущение настоящей космической атмосферы.

Внутреннее оформление Cullinan Cosmos подчеркивает элегантность и внимание к деталям. В отделке салона использованы кожа Charles Blue и Grace White, дополненные контрастной белой прострочкой. Особого внимания заслуживает оформление передней панели Piano White, украшенной эксклюзивным мотивом Star Cluster – созвездиями и линиями в синих и оранжевых цветах. Этот узор можно увидеть и на дверях, и на подголовниках, формируя в интерьере единую космическую тему. Подобный подход позволил Cullinan Cosmos выделиться даже на фоне других творений Rolls-Royce, например, моделей Spectre с гравировкой цветущей вишни или серебряными лаками под капотом.

Экстерьер автомобиля также выполнен с учетом уникальности проекта. Кузов окрашен в оттенок Arabescato Pearl, напоминающий сияние лунного света, а двойная линия вручную прорисована краской Charles Blue. Фирменная фигурка Spirit of Ecstasy на капоте снабжена подсветкой, что придает образу дополнительную выразительность. Такой подход еще раз подтверждает стремление Rolls-Royce создавать не просто транспортные средства, а настоящие предметы искусства, вызывающие восхищение.

Модель Cullinan Cosmos существует в единственном экземпляре. Заказ на этот автомобиль поступил от семьи, вдохновленной интересом маленького сына к космосу. Стартовая цена стандартной версии Cullinan составляет 407 750 долларов, что эквивалентно примерно 33,3 миллиона рублей. Однако, учитывая объем ручной работы и эксклюзивность исполнения, итоговая стоимость Cosmos, по всей вероятности, превышает полмиллиона долларов. Официальные представители Rolls-Royce не раскрывают точную сумму, отмечая лишь, что такие проекты – это не только автомобили, но и вложения в уникальные впечатления и эмоции.

Cullinan Cosmos наглядно демонстрирует, что для Rolls-Royce роскошь – это не только о материалах и технологиях, но и о возможности рассказывать персональные истории через автомобили.

