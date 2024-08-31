Эксперимент по маркировке моторных масел запустят в России для борьбы с контрафактом.

Предложение по маркировке смазочных материалов и автомобильных жидкостей становится обязательным в будущем. В настоящее время участие в эксперименте добровольное. "Участвовать в эксперименте могут все производители указанных товаров", - отмечают специалисты.

На волне обсуждений темы маркировки, журналисты решили обратиться к представителям компании SINTEC Group. Вопрос о том, как это изменит отношение к маслам и смазкам, вызвал большой интерес.

Представители SINTEC Group утверждают, что маркировка поможет выявить контрафактную продукцию. Это защитит потребителей и поможет им сделать правильный выбор, избегая некачественных заменителей.

Касаясь вопроса о влиянии на цены, в компании считают, что переоборудование производства является длительным и дорогостоящим процессом. Частично расходы на маркировку товаров будет осуществлять правительство, что облегчит бремя для производителей.

Пока неясно, повлияют ли данные изменения на стоимость конечного продукта. Представители SINTEC Group утверждают, что не планируют увеличивать цены на свою продукцию.

По оценкам специалистов, осенью 2025 года маркировка станет обязательной для товаров данного сегмента рынка. SINTEC Group уже готовится к этому, устанавливая необходимое оборудование для маркировки более чем 90% выпускаемой продукции.

Компания активно тестирует различные способы маркировки товаров. Проведено несколько удачных опытных партий, отследить путь которых станет возможным благодаря специальным кодам.