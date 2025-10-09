Радикальные изменения Santa Fe пятого поколения к 2027 году: все детали обновления

Hyundai готовит масштабное обновление для одного из своих главных SUV — Santa Fe. По предварительной информации, рестайлинговая версия дебютирует в 2027 году. Уже появились первые снимки интерьера в камуфляже, где заметен новый экран PLEOS — этот элемент вызвал немало обсуждений среди экспертов и поклонников марки.

Santa Fe традиционно занимает важное место среди кроссоверов Hyundai. Однако пятое поколение (MX5), представленное в 2023 году, не смогло оправдать возложенные на него ожидания. Предстоящий фейслифт призван коренным образом изменить подход: модель получит более утончённый облик, схожий с будущим поколением Tucson, а также перейдёт с критикуемой трансмиссии DCT на классический автомат с гидротрансформатором.

От контрверсионного к изысканному: новый облик Santa Fe

Эксперты называют этот рестайлинг одним из самых заметных в истории бренда за последние годы. Судя по шпионским фотографиям и визуализациям, внедорожник примерит новый дизайн под названием "Art of Steel", впервые опробованный на NEXO.

Ключевые изменения в экстерьере:

Передняя оптика станет уже, а дневные ходовые огни — боковыми, избавляя модель от массивных классических блоков.

Решётка радиатора получит четыре горизонтальные ламели и будет интегрирована более аккуратно, без ассоциаций с внедорожниками Land Rover.

Боковая линия кузова станет более горизонтальной, визуально расширяя автомобиль.

Задние фонари будут выполнены вертикально и соединены широкой полосой стоп-сигнала, а номерной знак переместится для придания большего лоска.

Матовые защитные элементы в сочетании с глянцевыми чёрными вставками придадут внешности баланс между прочностью и элегантностью.

Таким образом, облик Santa Fe станет менее угловатым и более аэродинамическим, приближаясь к Tucson или даже к флагманскому Palisade. Всё это должно подчеркнуть статус модели как настоящего премиального кроссовера.

Почему этот дизайн может изменить игру

Действующее поколение Santa Fe делало ставку на внедорожный имидж, чтобы выделиться среди конкурентов в сегменте среднеразмерных SUV. Однако такой подход не пришёлся по вкусу покупателям, предпочитающим плавные линии, как у Kia Sorento или Toyota Highlander. Снижение спроса началось уже в 2025 году, несмотря на появление гибридных модификаций. Новый дизайн — попытка вернуть интерес широкой аудитории.

Благодаря современному стилю, Santa Fe сможет привлечь внимание семейных и городских водителей, которым важны как практичность, так и внешний вид автомобиля.

Технические улучшения: прощай, DCT

Вместе с внешними переменами Hyundai готовит заметные технические обновления. Для всех версий Santa Fe с 2,5-литровым турбодвигателем будет установлена новая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, заменяя прежнюю восьмиступенчатую DCT. Такое решение принято на фоне многочисленных отзывов об излишней резкости, нестабильной работе на низких скоростях и проблемах с надёжностью.

Тот же подход ожидает и Hyundai Santa Cruz с аналогичной силовой установкой. Гибридные версии Santa Fe, как и прежде, сохранят 1,6-литровый турбомотор и шестиступенчатый автомат.

Когда ожидать новинку

Официальная премьера обновлённого Hyundai Santa Fe запланирована на конец 2026 года или начало 2027 года. Ключевыми акцентами станут новая трансмиссия и современный дизайн, которые должны существенно повысить привлекательность модели. Если Hyundai реализует все намеченные изменения, Santa Fe сможет вновь занять лидирующие позиции в своём сегменте.

Источник: Фото — ShortsCar.