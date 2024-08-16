Cadillac Opulent Velocity: учитель вождения в стиле роскоши

Несколько недель назад Cadillac порадовал публику концептом Sollei - потрясающим кабриолетом, который, как сообщалось, мог бы скоро пополнить линейку бренда. Однако сегодня автопроизводитель уже представил новую концепцию под названием Opulent Velocity. Этот проект показывает, какими могут быть автомобили бренда V-Series, объединяющие в себе автономность, роскошь и производительность в полностью электрическом исполнении.

Фото: Carsweek.ru

Cadillac пока не делает подробных заявлений о характеристиках силовой установки Opulent Velocity, описывая проект как "исследование дизайна, основанное на опыте".

Основное внимание уделено созданию двух различных пользовательских интерфейсов, которые управляются физическим переключателем на центральной консоли автомобиля. Режим Opulent включает автономные функции уровня 4, позволяющие водителю не держать руки на руле. Режим Velocity предоставляет водителю возможность полного управления автомобилем с помощью руля и педалей. Но в концепции этого проекта заложено гораздо больше, чем просто режимы вождения.

Повышенная вычислительная мощность, необходимая для более высоких уровней автономного вождения, открывает для Cadillac новые возможности создания уникальных пользовательских интерфейсов в салоне машины. Дополнительная мощность может использоваться для программного обеспечения, способного обучать водителя лучшим траекториям на трассе по запросу, с использованием полного лобового стекла и проекционного дисплея дополненной реальности для функции "машины-призрака", аналогичной видеоиграм.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания была опубликована статья о гоночном автомобиле Cadillac V-Series.R и его возможной скорости, превосходящей стоковый суперкар Ferrari. Организаторы провели гонку, чтобы выяснить, действительно ли Cadillac V-Series.R может превзойти в скорости итальянского конкурента. Результаты заезда не оставили сомнений.