Какова была компенсация Пересу в размере 15 миллионов евро?

На этой неделе в команде Red Bull Racing появилась информация о том, что пилот Серхио Перес не продолжит выступления за этот гоночный коллектив в следующем сезоне. Однако, глава команды Кристиан Хорнер подчеркнул, что сотрудничество с гонщиком будет продолжено, и фанаты увидят его за рулём в 2025 году во время демонстрационных заездов.

Чтобы освободить место для Лиама Лоусона, команда из Милтон-Кинса вынуждена была выплатить Пересу компенсацию. По данным немецкого F1-Insider, сумма отступных составила 15 миллионов евро. В то же время, в 2024 году, по данным Forbes, зарплата Серхио составила 12 миллионов долларов США.

Помимо выплаты компенсации, команде Red Bull Racing пришлось согласиться ещё с одним условием мексиканского пилота. Перес настоял на том, чтобы в официальном заявлении было отмечено, что он ушёл в отставку по собственному желанию. Это условие также было выполнено.