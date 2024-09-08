Компания Voyah представляет к рынку роскошный минивэн Dream

Китайский автопроизводитель Voyah представил новый минивэн Voyah Dream 2025. Модель 2025 года поступит в продажу на внутреннем рынке уже 19 сентября. Цены на автомобиль будут варьироваться от 349 900 до 489 900 юаней, что переводится примерно от 4,39 до 6,14 миллионов рублей.

Однако, если появится возможность приобрести этот минивэн за пределами Китая, стоимость в России значительно возрастет. Вместе с обновлением автомобиля были внесены изменения, на которые стоит обратить внимание. Решетка радиатора стала более массивной, также добавлено 34 полосы хрома. Фонари заднего света теперь имеют форму ромба. В салоне автомобиля была изменена компоновка экранов.

Ранее цифровая панель приборов и головное устройство были объединены, теперь же мультимедийная система выполнена в едином блоке с экраном пассажира переднего ряда, а панель приборов стала более компактной, но не менее информативной. Салон автомобиля рассчитан на трех рядов семь посадочных мест. Длина новинки составляет 5 315 мм, а колесная база – 3 200 мм.

Среди предлагаемых силовых установок две: гибридная версия мощностью 150 лошадиных сил и электрический двигатель на 435 лошадиных сил. Следует отметить также наличие множества датчиков и лидаров, обеспечивающих возможность автономного вождения.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже сообщалось о растущей популярности гибридных автомобилей бренда Voyah на российском рынке.