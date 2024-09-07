Toyota сократила объем производства электромобилей из-за низкого спроса.

Автопроизводитель планирует увеличить выпуск электромобилей до 400 000 штук в 2025 году и до 1 миллиона в 2026 году. Несмотря на ранее сделанные сокращения, компания Toyota нацелена на расширение своего ассортимента электромобилей и готовится к выпуску новых моделей.

Ранее критики разделяли свои сомнения относительно выбора Toyota в польз гибридов и ограниченного ассортимента электромобилей. Тем не менее, данная стратегия оказалась верной, так как компания теперь объявила о намерениях выпустить целый ряд новых электромобилей.

Однако по информации издания Nikkei, японский производитель резко снизил темпы производства электромобилей. По новым планам Toyota собирается выпустить 1 миллион электромобилей в 2026 году, что означает уменьшение объемов производства на 33% по сравнению с прежними прогнозами.

Это всё равно является значительным ростом по сравнению с прошлогодними продажами около 100 000 электромобилей, но Toyota приняла решение снизить производство из-за замедления на мировом рынке электромобилей. В связи с этими новыми условиями компания планирует выпустить примерно 400 000 электромобилей в следующем году.

Информации о возможном переносе выпуска каких-либо моделей в рамках плана пока нет, однако в Toyota продолжают работу над разнообразием моделей, включая две трехрядные внедорожники. Производство этих моделей запланировано на заводах Toyota Motor Manufacturing в Кентукки и Toyota Motor Manufacturing в Индиане. В июле автопроизводитель заявил о намерении представить 30 моделей BEV.

Фото: Carsweek.ru

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