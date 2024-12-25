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Toyota представила уникальную версию Camry

Toyota Camry в исполнении Glorious Edition: матовый кузов, спортивный обвес, роскошный салон. Новая версия за 2,77 млн рублей представлена спецверсией гибридного Camry с 197-сильным двигателем.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.12.2024, 14:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Сборочный завод GAC-Toyota приступил к производству Toyota Camry в версии Glorious Edition. Автомобиль этой модификации обладает матово-серым корпусом, темными логотипами Toyota и спортивным обвесом, включающим сплиттер, задний диффузор и спойлер.

Camry Glorious Edition также оснащена строгой темной радиаторной решеткой и массивными 19-дюймовыми колесными дисками. Эти стильные детали делают автомобиль более динамичным и привлекательным. Многие эксперты увидели в этом шаге желание бренда приблизиться к стилю Lexus.

В интерьере используется натуральная кожа и бархат, а также атмосферное освещение с выбором из 64 оттенков. Кроме того, производитель предусмотрел функцию Boss Key, которая позволяет сдвинуть переднее пассажирское кресло вперед, чтобы обеспечить больше места пассажиру на заднем сиденье.

Базовой версией специальной модели стал гибридный вариант девятого поколения Camry, оснащенный 2-литровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил.

Стоимость Camry Glorious Edition составляет 202,8 тысяч юаней, что приблизительно равно 2,77 миллионам рублей.

Фото: Carsweek.ru

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